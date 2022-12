Bufera Olanda-Argentina, Otamendi spiega l'esultanza provocatoria

Olanda-Argentina, che bagarre durante i rigori

La sensazione, però, è che tra Olanda e Argentina si sia andati oltre, da entrambe le parti, fino a scatenare una tensione che era già latente dalla seconda parte della ripresa ed esplosa dopo il pareggio degli Orange in pieno recupero. Si spiega così l’esplosione di gioia dei giocatori dell’Albiceleste dopo la trasformazione del rigore decisivo da parte di Lautaro Martinez che, al pari di Gonzalo Montiel e di Enzo Fernandez, quest’ultimo protagonista dell’unico errore argentino, erano stati vittima di provocazioni da parte di Van Dijk e compagni.

Otamendi e il gestaccio agli olandesi: "Ci hanno provocato"

Ben quattro giocatori dell’OIanda, in particolare, si erano avvicinati all’attaccante dell’Inter, rivolgendogli gesti e parole poco gentili per cercare di indurlo all’errore. Ecco allora che dopo il rigore-liberatorio del Toro la vendetta è stata consumata da Nicolas Otamendi, che prima ancora di abbracciare i compagni ha rivolto un gesto beffardo nei confronti degli avversari. Il difensore del Benfica ha poi spiegato tutto al termine del match: "Ho festeggiato in faccia agli olandesi perché uno di loro ad ogni rigore veniva a provocare i nostri giocatori". Otamendi ha poi fatto eco a Messi contestando la direzione di Lahoz prima di esaltare i meriti del portiere Emiliano Martinez: "C'era un fallo su Paredes prima della punizione dalla quale è nato il 2-2. Poi ai supplementari abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti, ma per fortuna abbiamo Dibu. Abbiamo vinto grazie a lui".