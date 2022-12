Messi, un rigore per la leggenda: migliorato un record storico di Maradona

Dramma Brasile, Pelè rincuora Neymar

L’attaccante del Brasile, eliminato tra le lacrime dopo i rigori dalla Croazia, aveva illuso la Seleçao firmando il gol del provvisorio vantaggio nel recupero del primo tempo supplementare. Non una rete qualunque, bensì la numero 77 della carriera del numero 10 con la maglia verdeoro, tanti quanti il primatista assoluto Pelè: proprio O’Rei, la cui salute sta tenendo con il fiato sospeso l’intero mondo del calcio, ha cercato di lenire la delusione di Neymar attraverso uno speciale messaggio di complimenti via social al termine della partita.

Messi, un 10 per la storia dell'Argentina ai Mondiali: raggiunto Batistuta

Poche ore dopo si è invece celebrata la notte speciale di Leo Messi, che trasformando il rigore del momentaneo 2- contro l’Olanda ha siglato il secondo gol della carriera nella fase ad eliminazione diretta, ma soprattutto il 10° in un Mondiale, tanti quanti Gabriel Omar Batistuta, primatista assoluto nella storia delle Seleccion nel torneo iridato. Staccato di due lunghezze Diego Armando Maradona, che era stato raggiunto dalla Pulce a quota otto in occasione del fondamentale gol realizzato nella fase a gironi contro il Messico.

L'Argentina sogna con Messi: migliorato il primato storico di Maradona

Il Diez dell’Argentina ha però rubato gli occhi nel quarto di finale soprattutto per l’assist da favola per Nahuel Molina in occasione della rete che ha sbloccato il risultato. E anche in questo caso non si è trattato di un passaggio vincente come gli altri, essendosi trattato del settimo assist di Messi in un Mondiale, tutti a compagni differenti. Sono quindi 17 i gol argentini ai quali Leo ha partecipato in carriera, uno in più proprio di Maradona, fermatosi a 16, equemente divisi tra reti e assist. La partita contro la Croazia potrebbe quindi permettere a Messi di fare altri due passi nella storia, diventando il miglior marcatore dell’Argentina in un Mondiale ed eguagliando Maradona come miglior assistman in un Mondiale a quota 8, non solo nella storia dell’Argentina, dal momento che dal 1966 nessun giocatore ha effettuato più passaggi vincenti nella competizione. Se scenderà in campo contro i croati, infine, Messi toccherà quota 25 presenze nella fase finale della competizione: anche in questo caso si tratterebbe di un primato eguagliato, appartenente a Lothar Matthaus.