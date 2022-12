Cristiano Ronaldo, Messi e la finale perduta per sempre

ROMA - Il gran ballo finale non si farà. Mentre Messi, che ieri ha trascinato e sostenuto l'Argentina nella battaglia contro l'Olanda, è in semifinale, Cristiano Ronaldo non ce l'ha fatta: il suo Portogallo è caduto nei quarti contro il sorprendente Marocco. Sfuma dunque la possibilità della finale perfetta, che tutti i romantici del calcio (e non solo) sognavano e immaginavano da tempo.