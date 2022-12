Ronaldo esce in lacrime dal campo: il Portogallo è fuori dal Mondiale

Un addio amaro

Ronaldo è entrato in campo al 51’ - quando il Marocco era già in vantaggio per uno a zero - e pur avendo avuto un paio di opportunità, non è riuscito a firmare il gol del pareggio che avrebbe portato le due squadre ai supplementari. Il fuoriclasse portoghese, dopo il fischio finale, è tornato immediatamente negli spogliatoi per nascondere le lacrime intercettate dalle telecamere della regia internazionale appostate nel tunnel dello stadio.