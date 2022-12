Milano, accoltellato un tifoso del Marocco durante la festa: è grave

MILANO - La storica qualificazione del Marocco alla semifinale del Mondiale (è la prima volta che una nazionale africana ci riesce) ha fatto scattare una doppia festa: quella sul campo in Qatar, con i giocatori e i tifosi impazziti di gioia, e quella in Italia a Torino e Milano, dove tantissimi sostenitori marocchini hanno affollato le strade delle città per celebrare la vittoria sul Portogallo. Nel corso dei festeggiamenti a Milano, però, un tifoso del Marocco è stato gravemente ferito al collo con una coltellata intorno alle 19, in viale Tunisia angolo corso Buenos Aires.