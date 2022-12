Qatar 2022: Podcast Mondiali #10 - 1978, il Mondiale di Mario Kempes

Nel 1978 l’Argentina si aggiudica la sua prima Coppa del Mondo. Senza Maradona, lasciato a casa da Menotti, è il Matador Mario Kempes a trascinare l’Albiceleste. Come farà Pablito quattro anni più tardi, senza mai segnare nel primo girone per poi scatenarsi nel secondo. Grazie al trionfo iridato per qualche ora anche le torture e i voli della morte si interruppero in una sorta di tregua olimpica che permise al popolo argentino di perdersi nella felicità della vittoria. Nel decimo dei 15 podcast dedicati alla storia dei Mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify de "Il cuoio", torniamo in Argentina...