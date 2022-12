Mbappé e la reazione dopo il rigore sbagliato da Kane: la risata che fa infuriare i tifosi inglesi

E' il minuto 84 di Inghilterra-Francia , ultimo e sentitissimo quarto di finale dei Mondiali in Qatar. Allo stadio Al-Bayt di Al-Khor, i transalpini hanno appena ritrovato il vantaggio con l'incornata di Oliver Giroud al 78'. Subito dopo, però, una grossa ingenuità di Theo Hernandez sul neoentrato Mason Mount , provoca un nuovo penalty a favore degli inglesi dopo lo sgambetto di Aurélien Tchouaméni su Bukayo Saka e trasformato da Harry Kane al 54'.

Dal dischetto si presenta ancora una volta il capitano della nazionale d'Oltremanica ma, questa volta, l'esito è nefasto: destro altissimo e risultato che resta sul 2 a 1 per i Bleus. Punteggio che permarrà fino al triplice fischio, arrivato dopo quasi undici minuti di recupero.

Inghilterra-Francia: la risata sguaiata di Mbappé all'errore dal dischetto di Kane

Per i tifosi inglesi, una beffa atroce, che acuisce quando le telecamere vanno a indugiare su Kylian Mbappé. Dai successivi fermi immagine si nota infatti che l'attaccante del Psg, subito dopo l'erroraccio di Kane, scoppia in una fragorosa risata, anche sguaiata, che fa letteralmente infuriare la gente a nord dello stretto della Manica, che non hanno mancato di apostrofarlo sui social...