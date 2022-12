Neymar e la frase segreta scoperta con la lettura labiale che ha sorpreso il Brasile

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Non è stato un ritorno trionfale in patria per la selezione brasiliana, partita verso il Qatar con i favori del pronostico e tornata a casa senza la Coppa del Mondo. L’eliminazione subita per mano della Croazia continua a far discutere soprattutto per la gestione del vantaggio trovato nei supplementari e dilapidato a ridosso del fischio finale.