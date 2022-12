Modric, pesanti accuse contro Orsato dopo Argentina-Croazia: “Uno dei peggiori”

QATAR - Un 3-0 senza appello, l'Argentina ha travolto la Croazia trascinata dal suo capitano e simbolo, Lionel Messi, capace di regalare un assist al bacio ad Alvarez in occasione del terzo gol dopo uno slalom di maradoniana memoria. Eppure nel dopo partita Modric, capitano della nazionale croata, ha avuto da ridire sull'arbitraggio di Daniele Orsato: "Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c'era, perché lui (Julian Alvarez, ndr) tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all'Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso", ha attaccato il centrocampista del Real Madrid.