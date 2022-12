Lautaro consola Perisic dopo Argentina-Croazia, un abbraccio a tinte nerazzurre

Il primo felice per la qualificazione della sua nazionale alla finale dei Mondiali - un po' meno a livello personale per aver trascorso tutto il match in panchina a beneficio dell'uomo del momento Julian Alvarez -, il secondo decisamente deluso per il risultato finale. Ha fatto il giro del web l'abbraccio tra Lautaro Martinez e Ivan Perisic al termine di Argentina-Croazia.