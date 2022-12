Biglietto finale dei Mondiali: ecco quanto costa, prezzi incredibili

Chi vorrà vedere l'ultima partita di Messi ad un Mondiale dovrà pagare parecchio. Per la finale in Qatar, in programma domenica 18 dicembre allo stadio Lusail, i prezzi dei biglietti sono davvero alti. In generale, rispetto all'edizione in Russia del 2018, sono aumentati più del 45%. Durante le gare dei gironi andavano dai 60 euro ai 200, per la fase ad eliminazione diretta invece dai 100 ai 250 euro, mentre ai quarti dai 180 euro ai 365. Per la semifinale i prezzi sono raddoppiati: 305 euro il posto più economico, 815 quello migliore.