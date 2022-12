Diretta Francia-Marocco ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Seconda semifinale di Qatar 2022, dopo la vittoria di ieri sera dell'Argentina contro la Croazia, stasera si affrontano alle 20 (22 locali) Francia e Marocco . I marocchini vogliono scrivere ancora un'altra pagina di storia dopo aver eliminato Spagna e Portogallo , oltre ad aver battuto il Belgio nella fase a gironi. Dall'altro lato anche la Francia può fare la storia, visto che i transalpini, in caso di passaggio del turno, giocherebbero per la prima volta la seconda finale consecutiva della Coppa del Mondo, dopo quella vinta contro la Croazia nel 2018. La Francia non ha mai perso contro il Marocco , nei cinque precedenti incontri, tutti amichevoli (3 vittorie e due pareggi): l’ultimo, nel novembre 2007, a Saint-Denis, terminato 2-2.

Dove e a che ora vedere Francia-Marocco: orari e canali

L'incontro tra Francia e Marocco valido come semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 (22 locali) allo stadio Al Bayt di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Francia-Marocco, probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Llloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps. A disposizione: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konaté, Camavinga, Thuram. Indisponibili: Benzema, L. Hernandez Squalificati: -

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Zyech, En-Nesry, Boufal. Ct: Regragui. A disposizione: El Kajoui, Aboukhal, Benoun, El Yamiq, Attiat-Allah, Chair, El Khannous, Ezzalzouli, Dari, Hamdallah, Jabrane, Z. Amallah, Sabiri, Tagnaouti, Zaroury. Indisponibili: - Squalificati: Cheddira

ARBITRO: Ramos (Messico)

Guardalinee: Morin-Hernandez (Messico)

IV Uomo: Valenzuela (Venezuela).

Var: Fischer (Canada)

Avar: Gallo (Colombia)