Qatar 2022: Podcast Mondiali #12 - 1990, il Camerun di Nepomniachi

Il Mondiale di Italia ’90 iniziò con la sorpresona: il Camerun sconfisse l'Argentina campione del mondo in carica nel match di apertura della competizione. L'Africa entrava sempre più nella geografia del mondo del calcio e da allora non si è più fermata, come dimostra anche la semifinale di Qatar 2022 con il Marocco protagonista contro la Francia. I Leoni Indomabili allenati da Valeri Nepomniachi e trascinati da Roger Milla, riuscirono solo a sfiorarla la semifinale nel '90, ma la loro impresa resta comunque scolpita nella storia dei Mondiali di calcio.

Nel 12esimo dei 15 podcast dedicati alla storia dei Mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify de "Il cuoio", vi raccontiamo il Camerun di Nepomniachi.