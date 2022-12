Totti cuore d'oro: con Kakà e Del Piero visita i bambini in ospedale a Doha

Francesco Totti cuore d'oro. A Doha, dove trascorrerà con il figlio Cristian tutta la settimana fino alla finale del Mondiale, è andato, attraverso la Fifa Foundation, a visitare l'ospedale pediatrico del Qatar. Con lui Kakà e Alex Del Piero, in una mattinata ricca di emozioni che ha fatto piacere a tutti i pazienti ricoverati in una delle eccellenze sanitarie del Medio Oriente. Tutti e tre i campioni, da tempo, si dedicano a iniziative benefiche, con Totti, in particolare, da sempre molto sensibile al mondo dei bambini.