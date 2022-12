Mondiali, anche i club si arricchiscono: ecco quanto incasseranno

DOHA (Qatar) - Il Mondiale di calcio è stato un grosso affare anche per i club che hanno messo a disposizione delle 32 Nazionali i loro calciatori. E diverse squadre di Serie A avranno un consistente rimborso dalla Coppa del Mondo. All’inizio del torneo la FIFA ha stanziato un totale 209 milioni di dollari per i calciatori convocati in Qatar. Ogni club riceverà 10.000 dollari al giorno per singolo giocatore impegnato nella competizione. I club potranno incassare tale somma soltanto se il loro calciatore è stato tesserato dalla società nelle ultime due stagioni prima del Mondiale.