Mondiali in Qatar, David Beckham sotto accusa: l'ex calciatore si difende

David Beckham è stato duramente criticato nel Regno Unito (e non solo) per la sua scelta di accettare il ruolo di ambassador ai Mondiali 2022 in Qatar (un impegno grazie al quale il marito di Victoria avrebbe intascato oltre 100 milioni di sterline). A criticare pesantemente l'ex calciatore soprattutto Joe Lycett, attivista e content creator che poco dopo l’annuncio della presenza a Doha di Beckham, da sempre dichiaratosi a fianco della lotta della comunità LGBTQIA+, aveva postato un video diventato virale in cui minacciava di stracciare live 10mila dollari se la stella del calcio non si fosse ritirata.

Qatar, la lettera di David Beckham Nel corso della puntata del programma tv “Joe Lycett’s Got Your Back”, il presentatore ha annunciato di essere stato contattato dall’ufficio stampa di David Beckham, che gli ha consegnato una dichiarazione ufficiale dello sportivo in merito al suo impegno in Qatar. Lycett ha ottenuto il permesso di leggere le dichiarazioni in diretta anche se, per accordi legali, non ha potuto fare fare commenti personali a riguardo.