Diretta Croazia-Marocco ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Al Khalifa International Stadium di Doha va in scena Croazia-Marocco , finale per il terzo e il quarto posto del Mondiale di Qatar 2022 (ore 16, 18 locali). La nazionale di Dalic e i Leoni dell'Atlante di Regragui si sono fermate in semifinale rispettivamente contro Argentina e Francia . I tifosi di Modric e Ziyech possono essere comunque orgogliosi del percorso fatto dalle loro nazionali in Qatar. Adesso l'ultimo atto per stabilire chi potrà indossare al collo la medaglia di bronzo.

Dove e a che ora vedere Croazia-Marocco: orari e canali

L'incontro tra Croazia e Marocco valido come finale 3°-4° posto dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) al Khalifa International Stadium di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Croazia-Marocco, le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Kovacic, Majer; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic. A disposizione: Grbic, Ivusic, Juranovic, Vida, Erlic, Sutalo, Sosa, Jakic, Sucic, Orsic, Vlasic, Petkovic, Livaja, Budimir. Indisponibili: Brozovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Livakovic, Kovacic.

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, El Yamiq, Benoun, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri. CT: Regragui. A disposizione: Munir, Reda Tagnaouti, Dari, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Jabrane, Sabiri, Chai, El Khannous, Abde, Zaroury, Aboukhal, Hamdallah, Cheddira. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Boufal.

ARBITRO: Al Jassim (Qatar).

ASSISTENTI: Al Marri, Al-Maqaleh (Qatar).

QUARTO UOMO: Claus (Brasile).

VAR: Bascunan (Cile).

AVAR: Van Broekel (Olanda).