Argentina-Francia: i premi e quanto guadagna chi vince il Mondiale

La scelta della Francia

In Francia intanto l'edizione online di 'RMC Sport' fa i 'conti in tasca' ai 'Bleus' di Didier Deschamps (la federazione girerà alla squadra e allo staff circa il 30% del premio), che nel 2018 trionfarono in Russia e portarono a casa circa 33 milioni: allora ogni campione del mondo ebbe in premio 300mila euro mentre oggi, in caso di successo, la cifra salirebbe a 400mila euro ciascuno. A questi andranno poi aggiunti i soldi garantiti per lo sfruttamento dei diritti di immagine e un orologio dal valore di 7.600 euro, per un totale di 554mila euro a ogni 'galletto' campione del mondo che scenderebbero però a 449mila euro in caso di sconfitta nella finale contro l'Argentina. Ma al di là del risultati ' Bleus', come spiega ancora 'RMC Sport', non potranno godere personalmente di queli soldi ma dovranno indicare una ONG che operi per "la protezione dei diritti umani" a cui donare il premio.