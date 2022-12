Francia, la metro cambia nome: l'incredibile decisione contro l'Argentina

Parigi, cambiato nome alla fermata "Argentina"

La rivalità tra Francia e Argentina non è mai stata così accesa come oggi. Le due compagini si sfidano in Qatar per decidere chi sarà Campione nel Mondo, e dunque anche nelle rispettiva nazioni si cerca di sostenere i propri idoli in tutti i modi.

Simpatica l'iniziativa della metropolitana di Parigi, tra il divertente e la presa in giro. La fermata "Argentina" della linea 1 della metro parigina ha subito, per l'occasione e momentaneamente, una lieve modifica.

Il nome infatti, come si vede in un tweet pubblicato dal RATP Group, è stato cambiato in "Argentina-France, Allez le Blues" (Argentina-Francia, forza Blues, ndr).