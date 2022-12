Totti e Del Piero, il botta e risposta a Doha è esilarante tra look e pranzi

Sono sempre stati amici, ancor prima che rivali. E si sono sempre presi in giro nei lunghi ritiri in nazionale. Rapporto stretto tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero che, a Doha, immortalati dall'amico Marco Materazzi si sono sfidati a colpi di sfottò e battute. Come sempre, anche perché semplici spettatori della finale Mondiale tra Francia e Argentina.

Totti e Del Piero, il botta e risposta

Ha iniziato Totti, che ha preso in giro l'outfit blu di Del Piero: "Me sembri un tranviere. Biglietti, biglietti...". Immmediata la replica di Del Piero: "Ma stai ancora a mangia'?". A quel punto, di nuovo, Totti: "Arieccolo, siamo al capolinea eh". Tutto si è concluso, come al solito, con una grande risata. Come se il tempo non fosse mai passato.