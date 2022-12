Mondiali, l'Argentina costretta a usare l'elicottero per i troppi tifosi

A mali estremi, estremi rimedi. L'Argentina, dopo il trionfo nei Mondiali in Qatar grazie al successo in finale contro la Francia, è tornata in patria per festeggiare insieme ai tifosi. Una folla immensa ha accolto nella capitale Buenos Aires Messi e compagni: secondo le ultime stime, sarebbero circa quattro milioni le persone in piazza. La passione per l'Albiceleste, come spesso accade, ha preso il sopravvento.