Cristiano Ronaldo, la reazione alla vittoria di Messi fa discutere

Pochi giorni fa, l' Argentina di Lionel Messi ha vinto la terza Coppa del Mondo della propria storia (e la prima dal 1986) grazie alla vittoria ai rigori sulla Francia . Il mondo intero si è riversato sui social per celebrare il successo della Pulga argentina, tuttavia una voce è rimasta in silenzio, quella del suo grande rivale Cristiano Ronaldo.

CR7 uno dei pochi a non commentare il successo argentino

Ha fatto molto discutere il silenzio di Cristiano Ronaldo, che su Instagram vanta ben 780 milioni i followers. Il fenomeno di Madeira, eliminato dal Mondiale ai quarti dal Marocco (con CR7 partito dalla panchina per la seconda partita di fila dopo l'ottavo contro la Svizzera), è stato uno dei pochi sportivi al mondo a non commentare né il successo sudamericano né la sconfitta francese.

Da LeBron James a Federer passando per Valentino Rossi, tutti i grandi dello sport mondiale (e non solo del calcio) hanno postato commenti e immagini per celebrare la vittoria della Pulga. Solamente Ronaldo rimane in silenzio, il cui ultimo post su Instagram risale all'11 dicembre.

Ha tuttavia pubblicato una storia mentre si allenava nelle strutture del Real Madrid, cercando di trovare la migliore condizione in attesa di trovare una nuova squadra.

Ronaldo non commenta neanche l'esonero di Fernando Santos

Non è un segreto che i rapporti con l'ormai ex tecnico dei lusitani non fosse buono, e si fosse incrinato ulteriormente in seguito alle due panchine consecutive in Coppa del Mondo, panchine approvare comunque anche dall'opinione pubblica portoghese.

Santos è stato esonerato pochi giorni fa, e anche in questo caso Ronaldo non si è fatto sentire, rimanendo in un costante e determinato silenzio che, forse, vale di più di mille parole.