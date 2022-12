L'ex Milan attacca dopo Argentina-Francia: "È il più grande figlio di p..."

Continuano le storie tese tra argentini e francesi, a tre giorni dalla vittoria del Mondiale da parte dei sudamericani. E' soprattutto il portiere Emiliano Martinez a essersi conquistato le antipatie da parte dei transalpini: prima il gesto osceno dopo aver ritirato il premio di miglior numero uno della coppa del mondo, poi i festeggiamenti sul pullman con una bambola con l'immagine di Kylian Mbappè mentre la nazionale sfilava per le vie di Buenos Aires. L'ex Milan Adil Rami, campione del mondo in Russia nel 2018, non ha apprezzato.