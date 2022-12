"La finale dei Mondiali va rigiocata", l'incredibile ipotesi per Argentina-Francia

PARIGI (Francia) - La sconfitta ai rigori contro l’Argentina turba ancora i francesi. A distanza di cinque giorni non si sono ancora assopite le polemiche per l’arbitraggio della finale contro i sudamericani. L’Equipe ha bollato la direzione arbitrale dell’arbitro polacco Szymon Marciniak con un 2 in pagella. Ma c’è chi ha promosso una petizione per far rigiocare la finalissima.