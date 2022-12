Salt Bae, inchiesta Fifa sulla presenza in campo del cuoco dopo la finale dei Mondiali

Continua a fare discuter il caso Nusret Gökçe, in arte "Salt Bae", l'imprenditore e ristoratore famoso per i meme diventati virali sulle sue bistecche, che durante i festeggiamenti in campo dell'Argentina, subito dopo la vittoria dei Mondiali, si è presentato in campo imbracciando e baciando la coppa indebitamente.

Fifa, aperta un'inchiesta sul caso Salt Bae La Fifa ha dichiarato di avere aperto un'inchiesta sulle persone non autorizzate intrufolatesi in campo a margine della finalissima in Qatar. Nel frattempo, nei confronti di Salt Bae, è arrivato il "ban" da parte dell'organizzazione degli Us Open di tennis, che lo ha già etichettato come un disturbatore seriale.