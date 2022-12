La battuta estrema di Emiliano Martinez a Tchouameni: "Si è cag... addosso". Scoppia la bufera in Francia

Non tutti avranno apprezzato l'atteggiamento di Emiliano Martinez ai Mondiali , soprattutto durante i calci di rigore, ma il portiere argentino è stato decisamente uno degli eroi dell'Albiceleste e uno dei migliori giocatori in Qatar . L'estremo difensore è stato decisivo in diverse occasioni e la sua parata al termine del secondo tempo supplementare su Coman è passata alla storia per difficoltà e importanza.

La battuta di Martinez su Tchouameni

Adesso Emiliano Martinez è un eroe in patria e a Mar del Plata, davanti a una folla in delirio (quasi 100.000 persone), si è lasciato andare a una battuta su Aurelien Tchouameni, che nella lotteria dei rigori ha sbagliato il terzo penalty battuto dai francesi: "So che ai rigori divento forte, so che mi rispettano perché me lo dicono tutti gli avversari. Dopo aver parato il tiro di Coman, sapevo che Tchouameni sarebbe stato molto nervoso. Ho provato a giocare mentalmente, buttando via la palla, parlando con lui. Alla fine ha tirato fuori, se l'è fatta addosso". In Francia non l'hanno presa bene e sui social è scoppiata la bufera.