Mondiali, due fratelli rubano il pallone del 3-2 di Messi in finale e rifiutano un'offerta shock

Il "regalo" di Dybala e di un francese

A fare questo "regalo" ai due fratelli ci hanno pensato prima Paulo Dybala, quando ha spazzato via il pallone gestito da Mbappé nella sua area di rigore, successivamente un tifoso avversario: "Non è arrivato proprio da noi - continuano i fratelli -, ce l'aveva un francese. Gli ho spiegato che la palla doveva essere restituita alla polizia, il francese me l'ha consegnata e poi non l’ho più data via, per niente al mondo. È venuto uno dei poliziotti a chiedermela e non riuscivo a dargliela. E quando è venuto il supervisore mi ha detto ‘va bene, la palla è tua'".

Rifiutata un'offerta shock

Adesso, quel pallone ha un valore inestimabile, basti pensare che Juan e Ignacio hanno rivelato di aver detto di no a un’offerta di 21mila dollari (più di 19mila euro, ndr) dagli sceicchi del Qatar. C'è però un acquirente a cui direbbero subito sì ed è ovviamente Lionel Messi: "Se la Pulce lo volesse saremmo pronti a portarlo a piedi a Rosario".