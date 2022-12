"La Francia smetta di piangere": dall'Argentina arriva la clamorosa petizione dopo la finale dei Mondiali

Prima la richiesta dei tifosi francesi di poter rigiocare la finale dei Mondiali , ora la risposta argentina. Il botta e risposta tra le due finaliste in Qatar prosegue a colpi di petizioni on line. La proposta transalpina ha raggiunto quota 200.000 firme, scatenando l'immediata risposta dei sudamericani. Un tifoso dell'Albiceleste ha lanciato una contropetizione, titolandola: France Stop Crying . Un invito a "smettere di piangere".

50.000 firme in poche ore

In poche ore la pertizione ha raggiunto oltre 50.000 firme e il suo ideatore, Valentin Gomez, ha spiegato ai microfoni di Rmc le ragioni della sua mossa: "Da quando abbiamo vinto la finale dei Mondiali, i francesi non hanno mai smesso di piangere, lamentarsi e non accettare la nostra vittoria. Questa petizione punta a mettere un freno a questi pianti e a far sì che in Francia accettino che Messi sia il miglior giocatore della storia, con Mbappé come figlio".