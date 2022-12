L'incredibile teoria di Erdogan sul flop di Ronaldo ai Mondiali: penalizzato per un motivo politico legato alla Palestina

Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Cristiano Ronaldo sarebbe stato vittima di un veto politico durante l'ultima edizione dei Mondiali in Qatar, a causa del suo presunto sostegno alla causa palestinese. Parlando in un programma televisivo turco, Erdogan, che una volta era un calciatore professionista, ha detto che "purtroppo Ronaldo è stato sprecato" nell'ultima gara contro il Marocco. "Sfortunatamente, gli hanno imposto un veto politico", ha detto il presidente turco e ha sottolineato che "è qualcuno che difende la causa palestinese. Mandare un giocatore come Ronaldo in campo con soli 30 minuti rimasti nella partita ha rovinato la sua psicologia e gli ha tolto energia".