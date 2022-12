Prendono il pallone della finale mondiale e rifiutano una offerta shock: "Aspettiamo che ci chiami Messi"

Juan e Ignacio sono due fratelli, tifosi argentini, che da Buenos Aires hanno raggiunto il Qatar per tifare Messi e compagni nella finalissima dei Mondiali contro la Francia. Alla gioia per il successo mondiale, si è aggiunta la soddisfazione per aver riportato in Argentina il pallone con il quale il loro idolo ha realizzato la rete del momentaneo 3-2. Il tutto è avvenuto grazie a Dybala, che per fermare un'azione di Mbappè, ha scaraventato la sfera in tribuna. Il pallone è finito a pochi passi dai due fratelli. "In realtà non è arrivato proprio a noi, lo aveva preso un francese - hanno dichiarato alla stampa argentina - ma io gli ho spiegato che la palla doveva essere restituita alla polizia, il francese me l'ha consegnata e poi non l’ho più data via, per niente in il mondo".