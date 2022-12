Di Maria e Paredes, attacco social a Rami dopo le accuse per la finale: "Smettila di piangere”

BUENOS AIRES (Argentina) - La finale del Mondiale non finisce più. Le polemiche tra Francia e Argentina continuano a imperversare sui social, e i protagonisti della finale non fanno nulla per porre fine al caos mediatico. L’ex difensore del Milan Rami ha acceso la miccia contro il portiere argentino Emiliano Martinez, ma i compagni di squadra dell’estremo difensore sudamericano hanno preso le sue parti.