"Argentina, Lionel Scaloni verso il prolungamento fino al 2026"

Lionel Scaloni è diventato l'eroe di un popolo intero, e come allenatore ha vissuto un vero e proprio sogno. Inizialmente indicato solo come un traghettatore, il CT è stato in grado di vincere Copa America e Mondiali, riportando l'Albiceleste al successo dopo parecchi anni di magra, e regalando a Messi il coronamento della propria carriera.