"La verità sulle Rolls-Royce regalate dopo la vittoria sull'Argentina”

No, i giocatori dell' Arabia Saudita non hanno ricevuto una Rolls-Royce in regalo per aver battuto l' Argentina ai Mondiali . Lo ha fatto sapere il presidente della Federcalcio saudita, Yasser Al Misehal , in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Si è trattato, quindi, di una fake news.

Al Misehal: “Arabia ha giocato per l'orgoglio”

Al Misehal specifica: “Rolls-Royce in regalo? No, no, no. I nostri calciatori hanno giocato per l'orgoglio di rappresentare la loro nazione. Hanno avuto l'onore e la fortuna di rappresentare la nazionale in una partita storica, contro l'Argentina. Le voci non sono vere. Ovviamente avevano un bonus, ma era un bonus normale. Ci sono delle regole per questo. Non giocano per i bonus, giocano per il loro Paese. Per fare la loro storia. Molti di loro sono diventati famosi dopo aver battuto l'Argentina”.