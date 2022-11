Argentina, parla Scaloni: "Correa e Nico Gonzalez out? Non offrivano garanzie"

Il commissario tecnico dell' Argentina Lionel Scaloni torna a parlare dell'esclusione dai Mondiali degli attaccanti di Inter e Fiorentina Joaquin Correa e Nico Gonzalez dopo i rispettivi acciacchi. Per il Tucu, il capolinea è arrivato dopo il ko al ginocchio patito durante l'ultima amichevole pre-coppa contro gli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi. Nello stesso contesto, lesione al bicipite femorale per l'avanti della Viola.

Argentina, Scaloni: "Ecco perché ho rimandato a casa Joaquin Correa e Nico Gonzalez"

Nella conferenza stampa della partita d'esordio contro l'Arabia Saudita (fischio d'inizio alle 11 di domattina, martedì 22 novembre), Scaloni ha precisato: "La decisione di non proseguire insieme dopo l'amichevole di Abu Dhabi è stata, di fatto, obbligata. Dispiace tanto a tutti, ma non Joaquin e Nico non ci hanno dato garanzie fisiche adeguate per lo svolgimento del Mondiale. Sostituirli è stata una decisione sofferta, ma pensiamo al meglio della squadra e al gruppo. Sono venuti altri due loro compagni (Angel Correa e Thiago Almada, ndr), che stanno bene e sono pronti a dare il loro contributo".