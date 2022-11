"Golpe Mondiale": il crollo dell'Argentina di Messi sui quotidiani

QATAR - Eccola la prima sorpresa di questo Mondiale, e che sorpresa: l'Argentina stecca l'esordio contro l'Arabia Saudita, capace di ribaltare il rigore di Messi e di vincere 2-1. Di ghiaccio il tifo della Selección, che ha riempito lo stadio con bandiere, sciarpe e ritratti di Maradona ovunque, ma che alla fine ha incassato una delusione cocente e del tutto inaspettata che potrebbe rovesciare le sorti del gruppo C con Polonia e Messico. Il fracasso fa rumore e trova eco in tutto il mondo, soprattutto in Argentina, dove i siti e i giornali sportivi rilanciano in apertura il crollo della squadra di Scaloni: Olé parla di "Golpe Mundial", la Nacion apre con "Crollo in Qatar", El Clarin scrive "Duro golpe", Ámbito sceglie "Sorpresa mundial".