Flop Argentina, Lautaro non cerca scuse: "È solo colpa nostra"

All’Argentina non resta che aggrapparsi alla cabala. Seppur datata. Sono state proprio la Seleccion, nel 1990, e l’Italia nel 1994, le ultime due nazionali nella storia del Mondiale capaci di arrivare fino alla finale dopo aver perso la prima partita del girone. In entrambi i casi il titolo iridato sarebbe poi svanito sul traguardo, ma in questo momento è un dettaglio, perché per Messi e compagni dopo il debutto shock con la sconfitta in rimonta subita contro l’Arabia Saudita l’unico obiettivo nel breve periodo non può che essere quello di pensare a superare il primo turno.

Scaloni: "L'Arabia Saudita non ci ha sorpreso" Perdere la prima partita dopo 36 gare di imbattibilità all’esordio nel Mondiale in cui da molti l'Argentina era considerata come la favorita rischia di creare una vera e propria psicosi nell’ambiente, ma subito dopo la fine della gara c’ha pensato il ct Lionel Scaloni a provare a risollevare il morale della squadra, che sabato 26 alle 20 contro il Messico non avrà alternative alla vittoria: "Non ho ancora parlato con la squadra, oggi è un giorno triste, analizzeremo la situazione a freddo, ma nulla è perduto: dobbiamo vincere le due prossime partite e siamo già focalizzati su questo". Scaloni rende poi merito all'Arabia Saudita: "Sapevamo che l'Arabia avrebbe giocato con la difesa alta, poi i fuorigioco sono stati tutti di pochi millimetri, la nuova tecnologia è così e dobbiamo accettarlo. Nel primo tempo abbiamo dominato, all'intervallo ci siamo detti che un gol avrebbe potuto cambiarla, purtroppo abbiamo preso il pareggio e subito dopo il 2-1". Argentina, Lautaro dall'illusione all'incubo: "Commessi troppi errori" Severa invece è stata l’analisi di Lautaro Martinez. Per il Toro il debutto con gol in un Mondiale è stato vanificato dal fuorigioco semiautomatico, che gli ha cancellato ben due reti nel primo tempo, ma l’attaccante dell’Inter non ha voluto appellarsi alla sfortuna e alle decisioni arbitrali, puntando il dito solo sulla prestazione della squadra: "Abbiamo perso la partita per errori nostri, commessi soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo avremmo dovuto segnare più, ma questo è il Mondiale. Messico e Polonia saranno avversari difficili, ci aspettano due finali".