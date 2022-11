Lautaro sprona l'Argentina: “Serve reagire subito”

Lautaro è carico: “In questi giorni abbiamo visto tanto materiale sul Messico. Se riusciamo a difenderci bene, possiamo fargli male". La sconfitta con gli arabi è stata una doccia fredda per un Paese intero: “Eravamo entusiasti di iniziare la Coppa del Mondo e farlo con una vittoria sarebbe stato perfetto. Penso che abbiamo perso a causa di alcuni dettagli e dei nostri errori. Ora che la sconfitta è alle nostre spalle, penseremo a cosa abbiamo davanti a noi, che è il Messico, e credo che siamo preparati ad affrontare la partita che sta per arrivare. Ai Mondiali non c'è tempo, dovremo reagire subito".

Lautaro: “Non c'è pressione”

Scaccia l'idea della pressione eccessiva sulle sue spalle e su quelle di Leo Messi: “Non c'è pressione, perché abbiamo fiducia nel nostro lavoro, in quello che stiamo facendo, nello staff tecnico e in ognuno di noi. Siamo sereni. Abbiamo fatto tesoro di quello che è accaduto e stiamo già pensando al Messico. Siamo sereni e fiduciosi di scendere in campo per rappresentare l'Argentina come si deve".