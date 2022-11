Dybala e l'Argentina a rischio: un risultato li manderebbe subito fuori dal Mondiale!

Qualche romanista lo spera pure perché non gli dispiacerebbe vedere Paulo Dybala di ritorno a Roma già nei prossimi giorni. Ma è chiaro che, invece, l'attaccante giallorosso, come l'Argentina tutta, spera che il suo Mondiale non sia finito qui. Stasera, infatti, la nazionale di Scaloni affronta il Messico con tutta l'ansia del primo dentro o fuori: se dovesse perdere, infatti, sarebbe già eliminata dalla rassegna. Una sorta di tragedia nazionale di cui Dybala, chiaramente, non avrebbe responsabilità: non è entrato contro l'Arabia Saudita, non dovrebbe partire tra i titolari neppure stasera. Però è il primo tifoso della nazionale, in attesa di poter dare il suo contributo, e spera che il Mondiale non sia finito qui. Magari già oggi, se entrasse, potrebbe dare il suo contributo.