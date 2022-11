Mondiali, l’Argentina si qualifica se: tutte le combinazioni

Il successo dell 'Argentina contro il Messico (2-0 grazie ai gol di Leo Messi e Enzo Fernandez ) rilancia gli uomini di Scaloni, che raggiungono l'Arabia Saudita al secondo posto in classifica nel gruppo C con tre punti. Messi e compagni si trovano ad una sola lunghezza dalla Polonia, che guida il girone con 4 punti. Il Messico, fanalino di coda, chiude la classifica ad uno.

Argentina qualificata come prima se..

Nell'ultimo turno Messi e compagni affronteranno la Polonia, match decisivo per il passaggio agli Ottavi di finale. L'Argentina chiuderà il girone in testa se batterà la Polonia (con qualsiasi risultato) e la sfida tra Arabia Saudita e Messico dovesse finire in parità o con il successo messicano. Oppure se dovesse sconfiggere la Polonia e l'Arabia Saudita dovesse battere il Messico, ma con un parziale che non consentirebbe loro di chiudere con una migliore differenza reti rispetto all'Albiceleste (al momento Argentina a +1 e Arabia Saudita a -1).

Argentina qualificata come seconda se...

L'Argentina potrebbe passare il turno come seconda, se dovessero arrivare questi risultati: successo di Messi e compagni con la Polonia, ma vittoria dell'Arabia Saudita sul Messico con migliore differenza reti. Pareggio degli uomini di Scaloni contro Lewandowski e compagni e sconfitta o pareggio dell'Arabia Saudita nell'ultimo turno con il Messico. Sconfitta contro la Polonia e contemporanea sconfitta dell'Arabia Saudita.