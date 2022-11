La gioia social di Di Maria: "Con l'Argentina sono felice". E Lautaro...

Sono stati giorni interminabili per l' Argentina , dal punto di vista emotivo, dopo la clamorosa sconfitta contro l' Arabia Saudita nella gara d'esordio dell'Albiceleste al Mondiale in Qatar . C'è chi parlava di fallimento senz'appello, di clamorosa eliminazione in anticipo, poi però è arrivata la grande reazione con vittoria (2-0) contro il Messico firmata Lionel Messi ed Enzo Fernandez e tutto è cambiato.

Il morale dei sudamericani si è risollevato dopo un lungo sospiro di sollievo, di quelli da scampato pericolo, anche se mercoledì non bisogna assolutamente fallire l'appuntamento con la Polonia di Robert Lewandowski. Ad esserne consapevole Angel Di Maria , autore peraltro dell'assist per la rasoiata vincente da fuori di Messi: "Che gioia così grande - scrive il fantasista della Juventus -! Fare parte di questa squadra mi rende molto felice. Dovevamo vincere e abbiamo vinto: e mercoledì, un'altra finale. Forza Argentina, dannazione!".

Argentina, Lautaro: "Ora bisogna pensare in maniera positiva"

Sulla stessa lunghezza d'onda, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez: "Il risultato che volevamo. Ora bisogna riposare e pensare al futuro in maniera positiva (scritto in maiuscolo, ndr). Ho fiducia in questo gruppo, in questa squadra".