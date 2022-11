Dybala e l'Argentina: non gioca, ma si scatena nello spogliatoio. Il video diventa virale

Paulo Dybala non gioca ma questo, quando rischi di perdere il Mondiale per infortunio e invece riesci ad essere convocato, in questo momento conta poco. L'attaccante della Roma, finora, non è stato mai impiegato dal c.t. dell'Argentina, Scaloni: lui, però, continua non solo a lavorare, ma anche ad essere parte integrante del gruppo. La prova è - anche - in un video pubblicato da Otamendi in cui si vede l'Argentina in festa nello spogliatoio dopo il successo contro il Messico. Messi e compagni cantano "Quiero ganar la tercera" (voglio vincere la terza) e tra i più scatenati c'è proprio Dybala. Un Mondiale val bene anche un po' di panchina, purché si vada avanti. E Dybala lo sa.