Dybala, l’eterno rebus: perché non gioca mai?

INVIATO A DOHA - La domanda lo ha sorpreso, perché tra i tanti temi di Argentina-Polonia non avrebbe immaginato che un giornalista potesse interessarsi alla posizione di Paulo Dybala . Perché non gioca? O meglio, perché finora non ha giocato neanche un minuto? Lionel Scaloni è stato glaciale: «Decisione tecnica» . Incalzato sulle condizioni e sullo stato d’animo del giocatore, ha poi aggiunto: «Paulo sta bene, lavora con noi e ci dà il massimo supporto. Chiaramente vorrebbe più spazio, come altri giocatori dell’Argentina. Finora ho fatto altre scelte. Ma magari in futuro anche Dybala avrà la sua occasione».

Scaloni: "Dybala? Sta bene, se non gioca è scelta mia"

Distanza

Francamente è sembrata una bocciatura. Che però racconta anche un lato positivo: Dybala ha faticato tanto per recuperare per il Mondiale e ce l'ha fatta, non ha più problemi fisici. Se proprio non dovesse diventare un protagonista del torneo, alla Roma e a Mourinho non dispiacerebbe affatto. Riaverlo al cento per cento , dopo la pausa del campionato, è un presupposto fondamentale per la rincorsa a un posto Champions e per un’ambiziosa partecipazione alle coppe.

Ultimo

Certo qualcosa di strano nella sua gestione in Nazionale c’è: anche contro l’Arabia Saudita , pur avendo una sostituzione disponibile e la necessità di raggiungere almeno il pareggio, Dybala è rimasto seduto in panchina fino alla fine. Fin qui Scaloni ha utilizzato 16 titolari differenti, cambiando cinque uomini tra la prima e la seconda formazione, e 17 in totale. Ma mai Paulo. Che è rimasto a zero come i due portieri di riserva, i due difensori Pezzella e Foyth e i due giocatori chiamati all’ultimo minuto per sostituire gli infortunati: Correa e Almada. Nelle gerarchie viene dietro a molti, quasi tutti gli attaccanti della Seleccion.

Dualismo?

Il punto forse è che la nostra percezione è diversa da quella degli altri. I tanti giornalisti argentini sbarcati in Qatar sostengono che Dybala sia la riserva di Messi. Niente di più. La conseguenza è intuitiva: se a Messi non viene un raffreddore, Dybala non gioca.

Dubbio

Si tratta di questioni tattiche: i due si pesterebbero i piedi, secondo Scaloni. In realtà Dybala potrebbe benissimo occupare la posizione di Angel Di Maria, che però è un fedelissimo del ct e un senatore del gruppo. La sua speranza è che qualcosa cambi in fretta, magari grazie a una scintilla improvvisa. Altrimenti Paulo, che non gioca nell'Argentina da giugno, dovrà aspettare il nuovo corso per riprendersi un po' di spazio. Lo potrà aiutare proprio la Roma.