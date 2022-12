Mondiali, bufera sui social: tifoso in carrozzina si alza per cantare, il video è virale

DOHA (QATAR) - Doveva vincere l' Argentina e lo ha fatto. Superando la Polonia con un perentorio 2-0 , l' Albiceleste stacca il pass per gli ottavi di finale di Qatar 2022 dove troverà l' Australia . Nemmeno il rigore fallito da Messi sul finale del primo tempo ha fatto tremare la Seleccion che, dopo la sconfitta da incubo contro l' Arabia Saudita all'esordio, può guardare al prossimo futuro con ritrovata fiducia. Una vittoria, quella contro la Polonia , che riporta il sereno anche tra gli ' aficionados ', di uno in particolare, la cui esultanza sta facendo discutere e non poco il mondo dei social.

Argentina, l'esultanza 'miracolosa' di un tifoso scatena i social

Al termine del match del '974 stadium' di Doha i tifosi argentini hanno continuato a intonare cori per celebrare la qualificazione dell'Albiceleste agli ottavi. Tra questi spicca la 'miracolosa' esultanza di un fan: sui social sta infatti circolando con insistenza un video che non può che suscitare una serie di domande e il solito carico di polemiche. Cosa si vede? Un tifoso della Seleccion con indosso la maglia di Messi, ripreso di spalle e apparentemente in carrozzina, che si alza in piedi per esultare.