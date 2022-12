L'Argentina impazzisce e invade la villa di Maradona: la festa in piscina è scatenata

L'Argentina, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Polonia, è riuscita a qualificarsi agli ottavi dei Mondiali in Qatar e per prima nel girone, nonostante la brutta e inaspettata sconfitta iniziale contro l'Arabia Saudita. In gol Mac Allister e Alvarez dopo il rigore sbagliato da Messi. Alcuni tifosi dell'Albiceleste hanno festeggiato in modo insolito il passaggio del turno e le immagini hanno fatto il giro del mondo.