Argentina, Batistuta: "Lautaro Martinez e Alvarez non possono giocare assieme"

L' Argentina, dopo essersi qualificata come prima nel Girone C , affronterà l' Australia di Arnold negli ottavi di finale, partita che si giocherà questa sera, sabato 3 dicembre, alle ore 20.00 all' Ahmad bin Ali Stadium.

Batistuta sull'Argentina: "Lautaro e Alvarez insieme? Non c'è spazio"

Batistuta ha rappresentato un grande capitolo nella storia della nazionale argentina. Presente in Qatar per seguire da vicino la Seleccion, l'ex punta ha parlato a Tyc Sport dell'alternanza Lautaro Martinez-Alvarez:

"Credo che non ci sia lo spazio per metterli in campo assieme, e inoltre penso che non sia necessario. Non capisco la necessità per l'Argentina di schierare due numeri 9. Non tutte le formazioni dispongono di giocatori di questa qualità in attacco e questa cosa mi fa ben sperare per la competizione. Non penso, in ogni caso, che possano giocare assieme a meno che non sia successo qualcosa di strano e tu debba segnare 3-4 gol tutti insieme".

Lautaro Martinez in calo, Alvarez nuovo titolare

C'era molta attesa, specialmente in Italia, per assistere alle prestazioni di Lautaro Martinez, letteralmente indemoniato nell'ultimo periodo all'Inter e in grado di segnare ovunque.

Purtroppo le sue prestazioni nel corso di questa Coppa del Mondo non sono state quelle sperate, col Toro che non è riuscito a timbrare ne un gol ne un assist, a differenza di quanto fatto dal suo compagno di squadra.

Julian Alvarez, che per stessa ammissione di Pep Guarduola non gioca titolare nel City solo perchè "Haaland è Haaland", ha invece segnato all'unica occasione dal primo minuto, contro la Polonia.

Con ogni probabilità Alvarez sarà titolare anche questa sera contro l'Australia, col Toro ancora relegato in panchina.