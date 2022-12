"Gli australiani hanno fatto il voodoo a Messi": l'incredibile rivelazione

DOHA (QATAR) - In Australia lo sapevano: era necessario superare i limiti per creare più di un grattacapo all'Argentina negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. A estromettere i 'Socceroos' dalla Coppa del Mondo ci ha pensato il solito Lionel Messi che ha sbloccato il match con un sinistro dei suoi (primo gol in una fase a eliminazione diretta del Mondiale nella sua millesima partita disputata in carriera) e poi ispirato i compagni nella vittoria per 2-1 dell'Albiceleste. Eppure in Australia hanno tentato in tutti i modi di fermare l'asso argentino, anche con metodi alquanto bizzarri.

Messi e il rito...voodoo australiano: cosa è accaduto Tra umorismo e ironia, l'edizione di questo sabato del quotidiano locale 'The West Australian' ha infatti mostrato in copertina un disegno che raffigurava una bambola del fuoriclasse di Rosario, puntata con degli spilli. La famosa magia nera, meglio conosciuta in Argentina con il termine 'gualicho'. "Aiutateci a 'immobilizzare' Messi", ha titolato a caratteri cubitali il quotidiano australiano che ha ovviamente spiegato il perché dell'illustrazione in prima pagina: "Sì...abbiamo usato una bambola voodoo per aiutare i nostri calciatori a battere i più grandi di tutti i tempi", si legge. "Per dare all'Australia delle chances di passaggio del turno, The West Australian esorta i lettori a infilare spilli nellimmagine della bambola voodoo di Messi sulla prima pagina del giornale. Aiutiamo i nostri Socceroos a battere il più grande di tutti i tempi".