Una frase di Adani fa infuriare i tifosi durante Argentina-Australia: bufera sui social

AL RAYYAN (QATAR) - È sempre Daniele Adani il protagonista, almeno in Italia, dei post-partita dell'Argentina in Qatar. Dopo le roventi polemiche che lo hanno visto protagonista nei giorni scorsi, l'enfasi con la quale l'opinionista Rai ha celebrato il gol dell'1-0 di Lionel Messi contro l'Australia ha innescato una nuova bufera social. Affiancato da Stefano Bizzotto in telecronaca su Rai 1 per l'ottavo di finale tra Albiceleste e Socceroos, Adani ha stavolta elogiato la 'Pulce' con una frase di matrice 'religiosa': "Eccolo qui, eccolo qui. 1000 e 1 mas, 1000 e 1 mas, trasforma l’acqua in vino da quella posizione", sottolinea Adani, paragonando l'estro di Messi ai miracoli di Gesù Cristo. Uno spettacolo, quello inscenato da Messi, che avrebbe entusiasmato anche un altro grande del calcio mondiale, Diego Armando Maradona che, secondo Adani, "Siede alla destra del Barba". E poi ancora: "L’abbiamo detto: mai lasciare libero Messi da quella posizione. Fantastico, il giocatore migliore del mondo. il calcio migliore che potete vedere sul pianeta Terra, eccolo qui: Lionel Messi", è il commento dell'ex difensore a fine gara. Una serie di frasi che hanno suscitato la piccata reazione del mondo del web.