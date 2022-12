Argentina, Dybala non perde il buon umore: la frase sui social

È un Mondiale molto particolare quello di Paulo Dybala. L'attaccante della Roma, dopo essere stato a rischio fino all'ultimo momento per l'infortunio, non è ancora mai stato utilizzato dal ct Scaloni: con l'Argentina finora il totale è di quattro partite e zero minuti giocati. E chi sa se contro l'Olanda ai quarti Dybala troverà spazio o continuerà a guardare dalla panchina. La Joya però non perde il buon umore e con un post sui social ha sottolineato la sua totale concentrazione e disposizione nei confronti dell'Albiceleste.