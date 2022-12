Il Papu Gomez e il nuovo taglio “alla Beckham”. Messi e Aguero lo deridono

"Se pensi di essere come Beckham, siamo rovinati". Così Sergio Aguero si rivolge scherzosamente al 'Papu' Gomez in un'esilarante diretta social in cui il 'Kun', ora in Qatar da tifoso come tanti altri ex campioni dell'Argentina, scherza con l'ex attaccante dell'Atalanta e con Lionel Messi alla vigilia della sfida contro l'Olanda nei quarti di finale dei Mondiali.