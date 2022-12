Argentina, la provocazione insopportabile per gli avversari dopo i rigori

LUSAIL (Qatar) - Sgradevole epilogo nella drammatica, ma già storica, sfida tra Argentina e Olanda, che ha visto l'Albiceleste qualificarsi in semifinale, superando gli Oranje ai calci di rigore. Con i giocatori schierati canonicamente a centrocampo per sostenere i compagni destinati ad andare sul dischetto, nel momento del trionfo è Otamendi a segnalarsi per un gesto censurabile. Il difensore, capitano del Benfica, irride gli avversari prima ancora di gioire per la propria nazionale. Una gaffe francamente evitabile e in ogni caso da condannare a futura memoria, perchè estranea ai valori dello sport.